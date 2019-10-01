Нижегородская область вошла в ТОП-10 регионов по количеству заявок на конкурс "Лидеры России 2020" Общество

Нижегородская область вошла в ТОП-10 регионов по количеству заявок на конкурс "Лидеры России 2020", сообщает пресс-служба регионального правительства.

В сообщении говорится, что 3920 заявок от жителей Нижегородской области поступило на участие в третьем сезоне конкурса управленцев. Всего с момента старта заявочной кампании подано более 150 тысяч заявок из всех регионов России и 60 стран мира.

Как сообщил генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей", руководитель конкурса "Лидеры России" Алексей Комиссаров, лидером по количеству заявок стала Москва (19,26% от общего количества заявок на конкурс), на втором месте – Санкт-Петербург (8,14%), на третьем – Московская область (6,13%). В ТОП-10 регионов также вошли Свердловская область (3,34%), Краснодарский край (2,98%), Самарская область (2,72%), Республика Татарстан (2,70%), Нижегородская область (2,59%), Ростовская область (2,46%) и Республика Башкортостан (2,44%).

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин призвал нижегородцев принять участие в конкурсе. "До конца приема заявок остается меньше недели. Это повод мобилизоваться и отправить заявку. Итоги прошлых сезонов показывают, что шанс на победу есть у каждого участника", - отметил глава региона. "Уже хорошо, что наш регион вошел в ТОП-10, но есть возможность улучшить свой результат. Нижегородская область всегда имела статус региона, где живут и работают талантливые управленцы. Это подтвердил и конкурс прошлого года, поэтому всех приглашаю не терять времени и принять участие", - добавил Глеб Никитин.

Напомним, 4 октября 2019 года Президент России, Председатель Наблюдательного совета АНО "Россия – страна возможностей" Владимир Путин поддержал запуск третьего сезона конкурса управленцев "Лидеры России" 2019-2020 гг. Старт заявочной кампании был дан в рамках первого заседания Наблюдательного совета АНО "Россия – страна возможностей", который прошел в Сочи в образовательном центре "Сириус".

"На сегодняшний день мы получили 151 586 заявок из всех регионов России и 60 стран мира. Регистрация закроется 27 октября 2019 года в 23:59. Конкурсантам необходимо заполнить биографическую анкету и записать видеоинтервью. Помимо основного конкурса в этом году можно принять участие в одной из новых дополнительных специализаций: "Здравоохранение", "Наука", "Финансы и технологии", – сообщил Алексей Комиссаров.

28 октября 2019 года начнется дистанционный этап. Участники должны будут пройти ряд тестов на интеллектуальные способности, общие знания, управленческую готовность и потенциал. Победители конкурса получат образовательный грант в миллион рублей и возможность поработать с наставником из числа ведущих управленцев нашей страны.

Дополнительная информация на официальном сайте конкурса: ЛидерыРоссии.рф.