Колесо обозрения из парка "Швейцария" выставили на продажу Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Колесо обозрения из парка "Швейцария" Нижнего Новгорода выставили на продажу. Объявление размещено на одном из сайтов для продажи имущества и активов.

Продавцом аттракциона выступает нижегородское ООО "Карусель-НН".

Стоимость Колеса обозрения, названная продавцом, составляет 22 млн рублей.

В характеристиках аттракциона указывается, что его высота составляет 34 метра, у данной модели 24 кабины на 6 мест. "В отличном состоянии", - говорится в объявлении. При это сообщается, что выпуск Колеса датируется 2007 годом.

Напомним, что в ближайшие годы "Швейцарию" ожидает комплексное благоустройство, которое подразумевает масштабное изменение территории парка. Его хотят разделить на восемь самостоятельных зон.

Планируется, что на территории "Швейцарии" создадут "Центральный парк", где будут проводить ярмарки и мероприятия. У памятника нижегородским воинам-интернационалистам появятся так называемый "Парадный парк". Его отличительной особенностью станет круглый мост, который будет буквально нависать над набережной, по аналогии с "парящим" мостом в московском парке "Зарядье". С него для посетителей откроется вид на весь город.

Также проектанты хотят создать "Местный парк" для постоянных гостей с зонами для отдыха и открытыми террасами. Там посетители смогут пребывать в теплое время года и спуститься в "Курортный парк", где появятся панорамный лифт, причал и пляж.