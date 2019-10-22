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Общество

Авиаперелеты из Нижнего Новгорода в Санкт-Петербург станут ежедневными

23 октября 2019 09:59  [44] Общество

Авиаперелеты из Нижнего Новгорода в Санкт-Петербург станут ежедневными, сообщает пресс-служба международного аэропорта Стригино.

Авиакомпания "Ираэро" увеличила частоту полетов из международного аэропорта Стригино (входит в холдинг "Аэропорты Регионов") в Санкт-Петербург, сделав их ежедневными.

Вылеты по средам и пятницам запланированы в 17:30, в воскресенье в 09:00, в остальные дни недели в 08:00.

Полеты будут осуществляться на самолетах Sukhoy Superjet 100.

Продажи открыты, билеты доступны во всех авиакассах, а также на сайте авиакомпании.

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