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Общество

Новый арт-объект установлен в Кстове при поддержке ЛУКОЙЛа

23 октября 2019 10:49  [118] Общество

Новый арт-объект установлен в Кстове Нижегородской области при поддержке "ЛУКОЙЛ- Нижегороднефтеоргсинтез", - сообщает пресс-служба предприятия.

В сообщении говорится, что 22 октября на бульваре Нефтепереработчиков состоялась фотоакция "Я люблю Кстово", которая была приурочена к открытию в городе одноименного арт-объекта.

"Эта инсталляция призвана не только украсить улучшающуюся с каждым годом городскую среду, но и запечатлеть признание в любви к родному городу на фотографиях кстовчан и гостей города. Все, кто успел поучаствовать в акции, получили в подарок бесплатное мгновенное фото, а также сувенирную продукцию с символикой ЛУКОЙЛ", - говорится в сообщении.

Старт фотоакции дали глава города Кстово Михаил Гоголев и заместитель генерального директора по связям с общественностью "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез", депутат Законодательного собрания Нижегородской области Антон Гребень.

Арт-объект стал очередным подарком от Компании "ЛУКОЙЛ" городу Кстово.

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