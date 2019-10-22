Последние новости рубрики Политика
23 октября 2019 11:20  [59] Депутаты Думы Нижнего Новгорода проголосовали против кандидатуры Игоря Богданова на пост зампреда
23 октября 2019 09:52  [154] Виталий Мутко и Глеб Никитин примут первые дома ЖК "Новинки Smart Sity"
20 октября 2019 10:07  [399] "Современные качественные дороги – это путь в завтрашний день!" – Евгений Лебедев
20 октября 2019 09:34  [594] "Дорожная сеть Нижнего Новгорода - одна из самых развитых и протяжённых в России", - Владимир Панов
18 октября 2019 14:48  [632] Ольга Жаворонкова возглавила блок соцполитики администрации Дзержинска
17 октября 2019 10:00  [634] Инна Кондратьева назначена главврачом нижегородской областной детской больницы
16 октября 2019 15:06  [679] "НАПП - это авторитетная организация, которая стала реальным инструментом в защите интересов бизнеса", - Олег Лавричев
14 октября 2019 11:18  [257] Проблемы отношений власти и бизнеса обсудят на эксперт-клубе ФоРГО в Нижнем Новгороде
13 октября 2019 13:13  [448] Глеб Никитин пригласил нижегородцев к участию в конкурсе управленцев "Лидеры России"
13 октября 2019 09:30  [598] "Агропромышленный комплекс всегда считался одной из стратегически важных отраслей народного хозяйства", - Евгений Лебедев
Политика

Депутаты Думы Нижнего Новгорода проголосовали против кандидатуры Игоря Богданова на пост зампреда

23 октября 2019 11:20  [59] Политика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Депутаты Думы Нижнего Новгорода проголосовали против кандидатуры Игоря Богданова на пост зампреда.

Как сообщает корреспондент, присутствующий на заседании Гордумы 23 октября, инициатором избрания Игоря Богданова на пост заместителя председателя Думы выступала фракция "Справедливой России".

Евгений Сабашников представил его заслуги, подчеркнув многолетний опыт работы Игоря Богданова в Думе и его известность в Нижнем Новгороде как "деятеля образования".

Председатель комиссии по соцполитике Василий Пушкин поддержал кандидатуру Игоря Богданова, подчеркнув при этом, что "он яростно отстаивает интересы своего округа и города".

"Это опыт, это достоинство, это интеллигентность. Скромный человек с тихим голосом, к которому все прислушиваются. Учитель с большой буквы", - выразил свое мнение депутат Евгений Лазарев.

Другой депутат Алексей Бобров, напротив, высказался против избрания Игоря Богданова. Он отметил его "почтенный возраст" и большую загруженность на посту директора школы.

В результате 25 из 36 присутствующих депутатов проголосовали против избрания.
Ранее на должность заместителя планировалось выдвинуть Евгения Сабашникова, который стал, депутатом нижегородской Думы после ухода своего коллеги Александра Разумовского. Однако в сентябре фракция отозвала свое предложение из-за маленького срока пребывания депутата на этой должности.

СПРАВКА:
Игорь Богданов родился 18 сентября 1952 года. Окончил Горьковский государственный педагогический институт. Является депутатом по муниципальному избирательному округу от регионального отделения политической партии " Справедливая Россия", а также директором МБОУ "Школа №91 с углубленным изучением отдельных предметов". Входит в состав постоянной комиссии по социальной политике.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph