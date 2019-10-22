Депутаты Думы Нижнего Новгорода проголосовали против кандидатуры Игоря Богданова на пост зампреда Политика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Депутаты Думы Нижнего Новгорода проголосовали против кандидатуры Игоря Богданова на пост зампреда.

Как сообщает корреспондент, присутствующий на заседании Гордумы 23 октября, инициатором избрания Игоря Богданова на пост заместителя председателя Думы выступала фракция "Справедливой России".

Евгений Сабашников представил его заслуги, подчеркнув многолетний опыт работы Игоря Богданова в Думе и его известность в Нижнем Новгороде как "деятеля образования".

Председатель комиссии по соцполитике Василий Пушкин поддержал кандидатуру Игоря Богданова, подчеркнув при этом, что "он яростно отстаивает интересы своего округа и города".

"Это опыт, это достоинство, это интеллигентность. Скромный человек с тихим голосом, к которому все прислушиваются. Учитель с большой буквы", - выразил свое мнение депутат Евгений Лазарев.

Другой депутат Алексей Бобров, напротив, высказался против избрания Игоря Богданова. Он отметил его "почтенный возраст" и большую загруженность на посту директора школы.

В результате 25 из 36 присутствующих депутатов проголосовали против избрания.

Ранее на должность заместителя планировалось выдвинуть Евгения Сабашникова, который стал, депутатом нижегородской Думы после ухода своего коллеги Александра Разумовского. Однако в сентябре фракция отозвала свое предложение из-за маленького срока пребывания депутата на этой должности.

СПРАВКА:

Игорь Богданов родился 18 сентября 1952 года. Окончил Горьковский государственный педагогический институт. Является депутатом по муниципальному избирательному округу от регионального отделения политической партии " Справедливая Россия", а также директором МБОУ "Школа №91 с углубленным изучением отдельных предметов". Входит в состав постоянной комиссии по социальной политике.