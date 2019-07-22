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Политика

Евгений Сабашников стал депутатом нижегородской Думы

24 июля 2019 14:25  [67] Политика

Фото: Дума Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Евгений Сабашников стал депутатом нижегородской Думы. Его официально представил Николай Сатаев на заседании объединённой комиссии Гордумы 24 июля 2019 года.

Представитель партии "Справедливая Россия" занял место своего коллеги Александра Разумовского. Евгений Сабашников будет курировать Нижегородский и Советский районы.

Сабашников пояснил НИА "Нижний Новгород", что первое заседание Гордумы, в котором он примет участие, будет в сентябре. К этому моменту он определится с интересующими его комиссиями. Предположительно это будут комиссии по ЖКХ, бюджету и экологии.

Напомним, Александр Разумовский принес присягу депутата Законодательного собрания Нижегородской области в июне 2019 года, изменения связаны со смертью Александра Бочкарева.

Ранее в НРО "Справедливой России" сообщали, что вместо Александра Разумовского в Думу была предложена кандидатура Евгения Сабашникова.

СПРАВКА:

Евгений Сабашников родился 30 декабря 1951 года. Окончил Белгородский государственный педагогический институт имени М.С. Ольминского и Нижегородскую правовую академию.

Является заместителем председателя совета нижегородского регионального отделения партии "Справедливая Россия".

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