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Общество

Нижегородцы смогут в режиме онлайн получить информацию о загрязнении воздуха

23 октября 2019 12:14  [80] Общество

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Жители Нижнего Новгорода смогут в режиме онлайн получить информацию о загрязнении воздуха. Об этом сказал глава города Владимир Панов по итогам визита в город Сувонн (Республика Корея).

По его словам, сейчас этот проект разрабатывается в Нижнем Новгороде.

"Жители Сувона в режиме онлайн могут получить информацию об уровне загрязнения с помощью мобильного приложения, а также на специальных табло, установленных на автобусных остановках. Аналогичный проект разрабатывается и в Нижнем Новгороде, поэтому опыт наших коллег будет востребован", - сказал Владимир Панов.

Делегации Нижнего Новгорода представили опыт внедрения автоматизированной системы экологического мониторинга, позволяющей контролировать загрязнение атмосферного воздуха по пяти основным показателям, включая пыль, оксиды серы, азота и угарный газ.

"Жители Сувона в режиме онлайн могут получить информацию об уровне загрязнения с помощью мобильного приложения, а также на специальных табло, установленных на автобусных остановках. Аналогичный проект разрабатывается и в Нижнем Новгороде, поэтому опыт наших коллег будет востребован", - подчеркнул Владимир Панов.

Как рассказал член нижегородской делегации, заместитель директора департамента благоустройства Алексей Краснов, в Корее захоронение отходов запрещено с 2018 года, и поэтому отходы направляются на утилизацию либо на сжигание с выработкой энергии. Нашей делегации было важно оценить, как повлияло решение на экологию Сувона. Делегация Нижнего Новгорода хочет рекомендовать данный опыт местным компаниям.

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Теги:
Экология
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