Господдержка в размере 26,7 млн рублей будет оказана нижегородским аграриям за увеличение посевов льна Экономика

Господдержка в размере 26,7 млн рублей будет оказана нижегородским аграриям за увеличение посевов льна на 10 и более гектар. Об этом заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, сообщает пресс-служба регионального правительства

"Льноводство и переработка льна для нашего региона является важным и перспективным направлением, к тому же это традиционная экспортная продукция. Поэтому было принято решение укрепить меры поддержки льноводства в виде выделения дополнительных субсидий. Областной бюджет компенсировал аграриям 75 % затрат на приобретение специализированной техники и оборудования для возделывания льна", - подчеркнул Глеб Никитин. Он также напомнил, что льносеющие предприятия получат субсидии за приобретенные элитные семена льна и произведенное и реализованное льноволокно.

"В 2020 году все меры поддержки, направленные на развитие льноводства, будут продолжены, при этом финансовое обеспечение будет не ниже уровня 2019 года", - заявил Глеб Никитин.

В свою очередь, региональный министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Николай Денисов сообщил, что в Нижегородской области уборка льна-долгунца входит в завершающую стадию. Убраны 3,8 тысячи гектар из плана в 4,5 тысячи гектар. По итогам уборки планируется произвести около 4 тысяч тонн льнотресты. Николай Денисов также напомнил, что в текущем году площади подо льном были увеличены почти на 1,2 тысячи гектар.

По данным регионального минсельхоза, лен-долгунец выращивается в Тонкинском, Шарангском, Семеновском и Ковернинском районах Нижегородской области.