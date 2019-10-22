Глава Дзержинска Иван Носков посетил частный детский сад "Ладушки" Общество

Глава Дзержинска Иван Носков посетил частный детский сад Ладушки Фото: Пресс-служба администрации Дзержинска

Глава Дзержинска Иван Носков и его заместитель Ольга Жаворонкова 23 октября посетили частный детский сад "Ладушки". Об этом сообщает пресс-служба администрации Дзержинска.



Детский сад начал свою работу с 1 сентября 2019 года. Воспитанниками детсада являются дети, имеющие нарушения речи, задержку психического развития и дети с тяжелыми множественными нарушениями в развитии.

Ранее здание детского сада было заброшено. При содействии с администрацией города проведены работы по замене крыши, установке пожарной системы, также была проведена внутренняя отделка помещений и другие необходимые работы.

"С каждым ребенком работают сразу шесть специалистов. У каждого воспитанника своя программа сопровождения, а также свой график посещения занятий, как групповых, так и индивидуальных. С каждым ребенком ежедневно проводятся от 7 до 10 занятий в игровой форме. Благодаря этому у нас очень хорошие результаты, наши дети начинают разговаривать, начинают взаимодействовать с миром, появляется жестовая речь", - сказала директор детского сада Елена Ваганова.

"Педагоги, которые адаптируют к жизни таких непростых детишек, делают большое дело. Это колоссальный труд, это терпение, вызывающий уважение. Этих детей нельзя оставить, отвернуться от них. Мы будем со своей стороны стараться максимально, насколько это возможно, их поддерживать", - подчеркнул Иван Носков.

По итогам визита Елена Ваганова выразила благодарность Ивану Носкову и председателю КУМИ Максиму Рабину за предоставленное детскому саду здание.