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Общество

Медведя пытаются выдворить с территории Сарова

23 октября 2019 17:13  [63] Общество

Фото: С сайта https://www.goodfon.ru

Медведь зашел на территорию Сарова, сейчас специалисты пытаются выдворить животное из города. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В настоящее время сотрудники комитета по охране, использованию и воспроизводству животного мира Нижегородской области при содействии ФГБУ "Заповедная Мордовия" изучают маршруты передвижения медведя и особенности его поведения.

Администрация предупреждает жителей города об опасности встречи с медведем и рекомендует ограничить посещение экологических троп, родников Серебряные ключи и СНТ "Кремешки".

Напомним, что неделю назад жители Сарова столкнулись с медведем на лесной тропе. Животное находилось на дороге, которая ведет в профилакторий. Следы зверя также были обнаружены в районе садоводческого товарищества Кремешки и Филипповских прудов.

Напомним также, что жители д.Черная Маза Лысковского района Нижегородской области подкармливали медвежонка, который приходил летом из леса в деревню. Однако медведя пришлось увезти в дальний лес, поскольку он представлял опасность для местных жителей.

В Госохотнадзоре тогда пояснили, что перед зимой медведи готовятся к спячке и набирают вес, поэтому медвежонок и приходил в деревню, где местные жители подкармливали его, не осознавая, какую опасность может представлять взрослая особь. Весной медвеженок проснется уже большой и, испытывая голод, может вернуться в деревню, где его кормили местные жители.

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