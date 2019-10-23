Водитель автобуса в Дзержинске объявлен в розыск из-за падения ребенка в салоне Происшествия

Водитель автобуса в Дзержинске Нижегородской области объявлен в розыск из-за падения ребенка в салоне транспортного средства во время движения. Как сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области,.23 октября на проспекте Циолковского города химиков неустановленный водитель, управляя неустановленным автобусом, во время движения допустил падение пассажира. Ученица 4 класса получила ранения и обратилась за медпомощью Водитель автобуса объявлен в розыск.

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