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Происшествия

Водитель автобуса в Дзержинске объявлен в розыск из-за падения ребенка в салоне

24 октября 2019 10:59  [99] Происшествия

Водитель автобуса в Дзержинске Нижегородской области объявлен в розыск из-за падения ребенка в салоне транспортного средства во время движения.

Как сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области,.23 октября на проспекте Циолковского города химиков неустановленный водитель, управляя неустановленным автобусом, во время движения допустил падение пассажира.

Ученица 4 класса получила ранения и обратилась за медпомощью

Водитель автобуса объявлен в розыск.

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Теги:
ГИБДД Дети
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