Водитель автобуса в Дзержинске объявлен в розыск из-за падения ребенка в салоне

Водитель автобуса в Дзержинске Нижегородской области объявлен в розыск из-за падения ребенка в салоне транспортного средства во время движения.
Как сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области,.23 октября на проспекте Циолковского города химиков неустановленный водитель, управляя неустановленным автобусом, во время движения допустил падение пассажира.
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Водитель автобуса объявлен в розыск.
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