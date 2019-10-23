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Общество

Тринадцать сотрудников АПЗ победили в конкурсе профмастерства "Золотые руки-2019"

24 октября 2019 11:39  [48] Общество
Один из участников конкурса

Один из участников конкурса

Фото: АПЗ

Тринадцать сотрудников Арзамасского приборостроительного завода имени Пландина стали победителями и призерами XVII городского конкурса профессионального мастерства работающей молодежи "Золотые руки-2019". Об этом сообщает пресс-служба завода.

В состязании участвовали 47 молодых рабочих от АО "АПЗ" (20 работников), ПАО "АМЗ", АО "Коммаш", ПАО "АНПП "Темп-Авиа", учебно-производственного центра – филиала ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород", а также студентов Арзамасского приборостроительного колледжа имени Пландина и Арзамасского коммерческо-технического техникума.

Слесари механосборочных работ и электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования соревновались на базе АПЗ. Токари-универсалы и фрезеровщики демонстрировали свои умения на площадке машиностроительного завода, монтажники радиоэлектронной аппаратуры и приборов – в "РикорЭлектроникс", электрогазосварщики ручной сварки – в учебно-производственном центре "Газпрома", наладчики станков и манипуляторов с ПУ токарной группы – в приборостроительном колледже.

Конкурс проходил по семи специальностям. Его программа состояла из теоретической и практической частей.

Например, слесари механосборочных работ проводили обработку литьевой детали "кронштейн" с использованием 30 видов режущего, мерительного инструмента и оснастки. Электромонтеры собирали, а затем проводили пуск электросхемы.

Жюри оценивало качество и порядок работы, рациональное использование материала и инструмента, выполнение техники безопасности, культуру труда.

"В нашей номинации участвовало восемь человек. Все они показали должные теоретические знания и хорошие практические умения. Отрыв между призерами и победителем был минимальный. Первое место определилось баллами, полученными за выполнение теории", - рассказал председатель жюри по специальности "Фрезеровщик", заместитель главного технолога АПЗ Николай Солдатов

Присутствующие на мероприятии заместитель главы администрации Арзамаса по социальным вопросам Роман Шершаков и председатель городской Думы Арзамаса Игорь Плотичкин отметили особое значение конкурса и богатые трудовые традиции Арзамаса.

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