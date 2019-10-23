Дзержинским семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, продлили льготу при оплате школьного питания Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Депутаты думы Дзержинска на заседании 24 октября приняли решение продлить срок предоставления дополнительной меры социальной поддержки детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Об этом сообщает пресс-служба думы.

Речь идет о льготе на оплату завтраков в общеобразовательных организациях города за счет средств городского бюджета ещё на один календарный год. Таким образом, льгота в размере 30% от стоимости школьных завтраков продлится до 31 декабря 2020 года. Финансироваться она будет из городского бюджета.

Льготой смогут воспользоваться дети из малоимущих семей, а также многодетных семей, являющихся малоимущими, родители (законные представители) которых получают через органы социальной защиты ежемесячную денежную выплату на обеспечение питанием согласно закону Нижегородской области.

По предварительным расчетам, правом на предоставление данной меры социальной поддержки могут воспользоваться 2 523 учащихся. Исходя из этого количества, рассчитаны расходы бюджета на обеспечение данной льготы в 2020 году в размере 6,6 млн рублей.



Председатель комитета городской Думы по социальным вопросам, образованию, культуре, физкультуре и спорту Людмила Кемайкина, комментируя принятое решение, отметила: "Эта мера поддержки действует у нас не первый год. Но она не настолько популярна, как хотелось бы. Дело в том, что в текущем году льготой воспользовались менее 50% детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Поэтому на ближайшем заседании комитета с коллегами обсудим, каким образом эту ситуацию можно изменить".

СПРАВКА:

Дополнительная мера социальной поддержки детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в виде обеспечения их льготными завтраками в общеобразовательных организациях города за счет средств городского бюджета действует на территории города Дзержинска с 1 января 2017 года.