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Общество

Карантин по АЧС снят в Дальнеконстантиновском районе

24 октября 2019 18:01  [71] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Карантин по африканской чуме свиней (АЧС) снят в Дальнеконстантиновском районе. Об этом сообщает комитет государственного ветеринарного надзора Нижегородской области.

Карантин снят с 24 октября. В комитете добавили, что очаг распространения вируса ликвидирован в охотхозяйстве ООО "Сечуга", где вспышка АЧС зарегистрирована с середины сентября 2019 года.

Это не первый случай карантина по АЧС в Дальнеконстантиновском районе за прошедшие полгода. Ранее — 2 июля 2019 года, там тоже регистрировалась вспышка по африканской чуме свиней, как и в Перевозском, Арзамасском и Сосновском районах. Карантин в этих населенных пунктах сняли в начале сентября.

Как пояснили в госветнадзоре, с момента снятия карантина в течение года будут действовать ограничения по разведению дикого кабана и ввоз его в охотхозяйство.

За время карантина в Дальнеконстантиновском районе отстреляно 15 кабанов. Сейчас на территории Нижегородской области остается последний инфицированный объект - охотхозяйство ООО "Исток" Сосновского района, где мероприятия по ликвидации продолжаются. Остальные очаги заражения вирусом в регионе ликвидированы.

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