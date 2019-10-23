Карантин по АЧС снят в Дальнеконстантиновском районе Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Карантин по африканской чуме свиней (АЧС) снят в Дальнеконстантиновском районе. Об этом сообщает комитет государственного ветеринарного надзора Нижегородской области.

Карантин снят с 24 октября. В комитете добавили, что очаг распространения вируса ликвидирован в охотхозяйстве ООО "Сечуга", где вспышка АЧС зарегистрирована с середины сентября 2019 года.

Это не первый случай карантина по АЧС в Дальнеконстантиновском районе за прошедшие полгода. Ранее — 2 июля 2019 года, там тоже регистрировалась вспышка по африканской чуме свиней, как и в Перевозском, Арзамасском и Сосновском районах. Карантин в этих населенных пунктах сняли в начале сентября.

Как пояснили в госветнадзоре, с момента снятия карантина в течение года будут действовать ограничения по разведению дикого кабана и ввоз его в охотхозяйство.

За время карантина в Дальнеконстантиновском районе отстреляно 15 кабанов. Сейчас на территории Нижегородской области остается последний инфицированный объект - охотхозяйство ООО "Исток" Сосновского района, где мероприятия по ликвидации продолжаются. Остальные очаги заражения вирусом в регионе ликвидированы.