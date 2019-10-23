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Общество

Мост через р.Левинку отремонтирован в Московском районе

24 октября 2019 18:35  [77] Общество

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Мост через р.Левинку отремонтирован в Московском районе. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

На встрече мэра Нижнего Новгорода Владимира Панова с жителями Московского района нижегородцы обратились с просьбой отремонтировать мост через эту реку. Глава города поручил департаменту дорожного хозяйства обследовать объект и произвести работы. На сегодняшний день ремонт моста завершился.

По словам директора городского департамента дорожного хозяйства администрации Александр Герасименко, данный мост не ремонтировался 20 лет.

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