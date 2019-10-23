Российских врачей научат оказывать помощь пациентам со сложными поражениями коронарных артерий в Нижнем Новгороде Общество

Фото: министерство здравоохранения Нижегородской области

Ведущие кардиохирурги России проводят в Нижнем Новгороде мастер-класс новых интервенционных вмешательств пациентам с ишемической болезнью сердца "Оптимизируйте свои коронарные интервенции" 25-26 октября 2019 года. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Нижегородской области.

Мероприятие проходит на базе нижегородской специализированной кардиохирургической клинической больницы (СККБ).

В рамках мероприятия проводятся лекции ведущих специалистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и т.д. Также в течение двух дней проходят показательные операции в операционных СККБ у пациентов со сложными поражениями коронарных артерий. Операции проводятся специалистами СККБ и ведущими специалистами других клиник России.

Основная причина смертности

Ишемическая болезнь сердца остается основной причиной смертности населения всех развитых стран. Только за последние 15 лет заболеваемость ишемической болезнью сердца выросла в 1,5 раза.

Причиной патологических изменений при ишемической болезни являются нарушения кровотока в венечных (коронарных) артериях.

В настоящее время для восстановления коронарного кровотока наиболее часто используются интервенционные вмешательства: расширение суженных артерий баллонными катетерами, имплантация эндопротезов (стентов), удаление тромбов и т.д.

(фото: минздрав НО)

Квалифицированные врачи

"Мастер-класс и конференция задуманы как площадка для будущих высококвалифицированных специалистов со всей страны. Чтобы дать им научные теоретические и практические навыки в работе, чтобы они соответственно улучшили свой результат", - отметил профессор Автандил Бабунашвили (Москва).

Он подчеркнул, что в дальнейшем планируется постоянная связь со всеми участниками мероприятия.

"Сегодня телемедицина развивается быстро и, если у кого-то из врачей возникнет необходимость в консультации, он всегда сможет связаться с ведущими специалистами страны", - добавил Автандил Бабунашвили.

По словам профессора, Нижегородская область была выбрана для проведения Всероссийской конференции и мастер-класса кардиохирургов потому, что в регионе постоянно растет количество кардиологических операций и профессиональное мастерство хирургов, открываются профильные центры, поставляется новейшее оборудование для операционных, увеличивается количество медицинских центров кардиологического профиля. Этот процесс нужно и дальше развивать.

(фото: минздрав НО)

Помощь пациентам

Как подчеркнул главный врач нижегородской специализированной кардиохирургической клинической больницы Антон Максимов, внедрение новых методик позволяет оказывать помощь пациентам с более сложными поражениями коронарных артерий.

"Нижегородская область сегодня лидирует в ПФО по количеству эндоваскулярных вмешательств, которые проводятся пациентам с острым расстройством коронарного кровообращения, о котором мы тоже будем говорить на этой конференции. Но в первую очередь речь идет о лечении хронических окклюзий, которые являются последствиями нелеченых коронарных расстройств, которые и являются основной причиной смертности от болезней системы кровообращения во всем мире. Мы очень надеемся, что в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение", это мероприятие нам поможет продвинуться вперед к увеличению продолжительности жизни россиян и нижегородцев", - добавил Антон Максимов.

По его словам, методики проведения современных высокотехнологичных операций очень сложные.

"Оперативные вмешательства проводятся на бьющемся сердце, под местной анестезией, на объектах объемом в несколько миллиметров. Здесь важен тончайший контроль над ситуацией, чтобы освободить закупорившийся сосуд и восстановить нормальный кровоток у пациента", - подчеркнул Антон Максимов.

Напомним, что работа нижегородских "Поездов здоровья" продлится до конца года.