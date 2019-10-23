Подрядчик обязан завершить до конца ноября ремонт кровли дома №28 в поселке Селекция Общество

Подрядчик обязан завершить до конца ноября ремонт кровли дома №28 в поселке Селекция Кстовского района, который продолжается уже несколько лет.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, 25 октября генеральный директор Фонда капитального ремонта Нижегородской области Дмитрий Гнатюк проверил ход работ на проблемном доме.

Стоит отметить, что изначально проведение капитального ремонта кровли, фасада и подвала было запланировано на 2016 год. Но тогда подрядчик не приступил к работам, договор с ним расторгли, выбрав новую организацию, которая должна была завершить работы 21 сентября. Но свои обязательства также не выполнила. Фонд расторгнул договор и с ними в одностороннем порядке. Организация была также внесена в реестр недобросовестных подрядчиков. Уже в конце сентября Фонд капитального ремонта выбрал новую подрядную организацию и заключил договор.

Как отметил Гмитрий Гнатюк по итогам проверки, работы ведутся в графике, технологии производства работ соответствуют всем требованиям, на всех этапах работ производится фотофиксация. "Со своей стороны, мы контролируем, чтобы всё было сделано "на совесть". Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поставил задачу выявлять и избавляться от недобросовестных подрядчиков. Мы прорабатываем этот вопрос, чтобы оперативно вносить подобные организации в реестр недобросовестных и избежать их появления в сфере капитального ремонта", - сказал Дмитрий Гнатюк.

В настоящее время новой подрядной организацией активно ведутся работы по устройству кровельного пирога: демонтаж старой бетонной стяжки, ремонт парапета, укладка утеплителя и пароизоляции, укладка цементно-стружечных плит.

Дмитрий Гнатюк поставил задачу подрядчику – закончить работы по ремонту кровли до начала зимнего периода. "Людей на объекте достаточно, мы специально усилили бригады, переделываем все основательно. В срок, поставленный фондом, уложимся и предпримем все меры, чтобы при устройстве кровли избежать дальнейших пролитий в квартирах", - отметил подрядчик.

Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на оперативном совещании в правительстве региона поручил усилить работу по выявлению недобросовестных поставщиков. Как отметил глава региона, случаи, когда подрядчики не выполняют взятые на себя обязательства, мешают выполнению национальных проектов и важнейших программ, в частности, проведению капитального ремонта многоквартирных домов.

"Важно, чтобы подрядчики понимали свою ответственность и осознанно не шли на нарушения. Конкурентная борьба на этапе торгов не должна приводить к срыву сроков по ремонту или строительству конкретных объектов. От этого зависит благополучие людей",- сказал Глеб Никитин.