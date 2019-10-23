Площадки для написания "Диктанта Победы" в 2020 году будут открыты во всех малых городах Общество

Площадки для написания "Диктанта Победы" в 2020 году будут открыты во всех малых городах РФ. Об этом сообщает пресс-служба партии "Единая Россия".

В 2020 году площадки для написания всероссийского исторического "Диктанта Победы", который проходит в рамках партпроекта "Единой России" "Историческая память", будут открыты во всех муниципалитетах и населенных пунктах численностью от пяти тысяч человек. Такое решение было принято на заседании президиума генерального совета партии.

"Мы полагаем, что Диктант во всех смыслах прошел успешно. Положительный опыт не дает нам останавливаться на достигнутом. В этой связи предлагается закрепить успех и его расширить. В частности, мы предлагаем, чтобы площадки "Диктанта Победы" разместились во всех муниципальных образованиях и населенных пунктах численностью от 5 тысяч человек", - сказал координатор партпроекта "Историческая память", депутат Государственной думы Александр Хинштейн.

Парламентарий также добавил, что в планах расширить географию акции. "Мы рассчитываем расширить иностранную географию проекта. Надеюсь, что в нем примут участие как все страны антигитлеровской коалиции, так и большинство стран Европы", - добавил он.

Напомним, в этом году накануне Дня Победы впервые прошла всероссийская акция "Диктант Победы" в рамках проекта "Единой России" "Историческая память". В Нижегородской области Диктант писали на шести площадках, три из которых были организованы в Нижнем Новгороде, остальные – в Арзамасе, Дзержинске и Сарове. Также сотни нижегородцев проверили свои знания об истории Великой Отечественной войны в режиме онлайн на сайте акции. Всего в регионе в ней приняли участие порядка 2 тысяч человек.