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Общество

Нижегородские сотрудники Росгвардии нашли и вернули родителям потерявшегося трехлетнего ребенка

26 октября 2019 23:15  [24] Общество

Фото: Росгвардия

Сотрудники управления Росгвардии по Нижегородской области нашли и вернули родителям потерявшегося трехлетнего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В пресс-службе пояснили, что ребенок пропал два дня назад в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Родители мальчика обратились к правоохранителям, и сотрудники Росгвардии выехали на место происшествия, приступив к обследованию прилегающих территорий.

Не найдя ребенка в непосредственной близости от места, где родители потеряли малыша, росгвардейцы расширили зону поиска и нашли мальчика в помещении, находившемся рядом физкультурно-оздоровительного комплекса.

После этого ребенка передали родителям.

За это мама и папа мальчика направили в адрес начальника управления Росгвардии генерал-майору полиции Алексея Новикова благодарственное письмо. В поисках ребенка был задействован экипаж вневедомственной охраны в составе старшин Артема Силкина и Сергея Цветкова.

Напомним, что сейчас в Нижегородской области продолжается поиск двух несовершеннолетних девочек, которые пропали еще в 2018 году.

Одна из них - 13-летняя Мария Ложкарева 1 августа 2018 года уехала кататься на велосипеде и после этого не выходила на связь с родственниками.

Еще одна пропавшая - 9-летняя Маша Люлина. Ее не могут найти с 20 августа прошлого года после того, как девочка вышла на прогулку около дома.

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