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Общество

Подрядчика оштрафовали за нарушение сроков благоустройства в Бутурлинском районе

28 октября 2019 09:09  [89] Общество

Подрядчик нарушил сроки благоустройства в Бутурлинском районе. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 28 октября 2019 года.

При проведении проверки установлено, что в мае 2019 года между МБУ "Благоустройство" городского поселения р.п. Бутурлино и ООО "Стройсервис-НН" заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству сквера у памятника Ф.И. Бутурлину на ул. Ленина в р.п. Бутурлино.

Данные работы должны были быть завершены в августе 2019 года.

Однако, работы подрядчиком в срок, предусмотренный муниципальным контрактом, не завершены.

Невыполнение хозяйствующим субъектом в срок указанных работ не позволило в срок провести праздничные мероприятия, посвящённые 90-летию Бутурлинского района, к проведению которых было приурочено благоустройство указанного сквера.

По результатам рассмотрения административного дела генеральный директор оштрафован на 15 тысяч рублей.

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