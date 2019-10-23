Жители многоквартирных домов Кстова приняты на прямые расчеты за электроэнергию Общество

С 31 октября 2019 года гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Нижегородской области ПАО "ТНС энерго НН" в одностороннем порядке расторгает договор энергоснабжения с ТСН "Нефтехимик-11" и ЖСК "Монолит", которые имеют накопленную непогашенную задолженность за потребленную электроэнергию. Дебиторская задолженность ТСН "Нефтехимик-11" составляет 357 953 рублей, дебиторская задолженность ЖСК "Монолит" —89 945 рублей.

В связи с неоднократным нарушением обязательств данных управляющих компаний по оплате за электроэнергию в отношении многоквартирных домов (МКД), на прямые расчеты за электроэнергию приняты жители многоквартирных домов Кстова, расположенных по адресам: ул.Нижегородская, 3А и ул.Жуковского, 21.

Граждане-потребители, проживающие в указанных МКД, с 1 ноября 2019 года принимаются ПАО "ТНС энерго НН" на прямые расчеты для оплаты за коммунальную услугу по электроснабжению.

В компании обратили внимание, что передавать показания электросчетчиков необходимо напрямую в ПАО "ТНС энерго НН" до 25 числа каждого месяца.

Передавать показания приборов учета и консультироваться по вопросам энергоснабжения можно на официальном сайте ПАО "ТНС энерго НН" — nn.tns-e.ru (сервис "Напишите нам" на главной странице сайта), по телефону Единого контактного центра 8 (831) 233‑09‑70, в районных Центрах обслуживания клиентов, с помощью мобильного приложения "ТНС энерго" для android и в Мобильных офисах компании.

Заключения письменных договоров энергоснабжения между собственниками, а также пользователями квартир данных МКД и ПАО "ТНС энерго НН" не требуется – договоры считаются заключенными на неопределенный срок.

Кроме того, с 28 октября по 1 ноября 2019 года по указанным адресам представители ООО "Энергоконтроль" будут проверять индивидуальные приборы учета электроэнергии (ИПУ) и проводить контрольный съем показаний.

По всем вопросам абоненты могут обратиться в Центр обслуживания клиентов ПАО "ТНС энерго НН" по адресу: г. Кстово 2 микрорайон, д. 2 или по телефону контактного центра 8 (831) 233-09-70.