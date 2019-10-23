Последние новости рубрики Общество
28 октября 2019 10:13  [14] "Управдом-Центр" планирует отремонтировать капитально семь домов в Дзержинске раньше срока
28 октября 2019 09:48  [92] Жители многоквартирных домов Кстова приняты на прямые расчеты за электроэнергию
28 октября 2019 09:11  [93] Ветер до 25 м/с возможен в Нижегородской области 28 октября
28 октября 2019 09:09  [85] Подрядчика оштрафовали за нарушение сроков благоустройства в Бутурлинском районе
28 октября 2019 06:05  [1736] Снег, ледяной дождь и минус 6° ожидают нижегородцев на текущей неделе
27 октября 2019 13:44  [264] Каждый нижегородец зависит от результатов труда транспортников, - Владимир Панов
27 октября 2019 13:17  [220] Прием граждан по вопросам правовой помощи детям пройдет в Заксобрании Нижегородской области
27 октября 2019 12:52  [150] Нижегородские МФЦ показали высокую эффективность работы в III квартале 2019 года
27 октября 2019 12:10  [289] Снегоуборочная техника Канавинского района Нижнего Новгорода на 100% готова к зиме
27 октября 2019 11:31  [183] Автотранспортный комплекс - основное связующее звено экономики, - Евгений Лебедев
Общество

Жители многоквартирных домов Кстова приняты на прямые расчеты за электроэнергию

28 октября 2019 09:48  [92] Общество

С 31 октября 2019 года гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Нижегородской области ПАО "ТНС энерго НН" в одностороннем порядке расторгает договор энергоснабжения с ТСН "Нефтехимик-11" и ЖСК "Монолит", которые имеют накопленную непогашенную задолженность за потребленную электроэнергию. Дебиторская задолженность ТСН "Нефтехимик-11" составляет 357 953 рублей, дебиторская задолженность ЖСК "Монолит" —89 945 рублей.

В связи с неоднократным нарушением обязательств данных управляющих компаний по оплате за электроэнергию в отношении многоквартирных домов (МКД), на прямые расчеты за электроэнергию приняты жители многоквартирных домов Кстова, расположенных по адресам: ул.Нижегородская, 3А и ул.Жуковского, 21.

Граждане-потребители, проживающие в указанных МКД, с 1 ноября 2019 года принимаются ПАО "ТНС энерго НН" на прямые расчеты для оплаты за коммунальную услугу по электроснабжению.

В компании обратили внимание, что передавать показания электросчетчиков необходимо напрямую в ПАО "ТНС энерго НН" до 25 числа каждого месяца.

Передавать показания приборов учета и консультироваться по вопросам энергоснабжения можно на официальном сайте ПАО "ТНС энерго НН" — nn.tns-e.ru (сервис "Напишите нам" на главной странице сайта), по телефону Единого контактного центра 8 (831) 233‑09‑70, в районных Центрах обслуживания клиентов, с помощью мобильного приложения "ТНС энерго" для android и в Мобильных офисах компании

Заключения письменных договоров энергоснабжения между собственниками, а также пользователями квартир данных МКД и ПАО "ТНС энерго НН" не требуется – договоры считаются заключенными на неопределенный срок. 

Кроме того, с 28 октября по 1 ноября 2019 года по указанным адресам представители ООО "Энергоконтроль" будут проверять индивидуальные приборы учета электроэнергии (ИПУ) и проводить контрольный съем показаний. 

По всем вопросам абоненты могут обратиться в Центр обслуживания клиентов  ПАО  "ТНС энерго НН"  по адресу: г. Кстово 2 микрорайон, д. 2 или по телефону контактного центра 8 (831) 233-09-70.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph