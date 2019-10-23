"Управдом-Центр" планирует отремонтировать капитально семь домов в Дзержинске раньше срока Общество

"Управдом-Центр" планирует отремонтировать капитально семь домов в Дзержинске. Как сообщили в пресс-службе управляющей компании, специалисты помогли сформировать пакет документов для переноса даты ремонта с более позднего срока на период 2020-2022 годов.

В плане ремонта дома по адресам: №№ 1, 6 и 10 по пр.Дзержинского; №№ 32 и 34/10 по пр. Ленина; №11 по ул.Советской и №27 по пр.Чкалова.

В пяти домах (пр. Дзержинского, 1, 6, 10 и пр. Ленина 32, 34/10) запланирован ремонт фасада, в четырех (пр. Дзержинского 1, 6 и пр. Ленина 32, 34/10) планируется полностью отремонтировать кровлю, а в доме №11 по улице Советская и №27 по проспекту Чкалова планируется ремонт или замена лифтового оборудования.

Как пояснил директор управляющей компании "Управдом-Центр" Александр Борисов, утверждению краткосрочного плана на региональном уровне предшествовала кропотливая работа городских властей и управляющих компаний: не только сбор сведений по тем домам, которые уже были запланированы на период 2020-2022 годов, но и подготовка городскими УК пакетов документов о переносе сроков капремонта для более чем 70 домов.

"В первую очередь было необходимо заключение специализированной организации о состоянии конструкций и коммуникаций зданий, которое подтверждало бы, что дома нуждаются в капремонте сейчас, а не в 2028 или 2034 годах. Мы нашли организацию и согласовали с жильцами выделение средств на проведения обследования, после чего собрали весь пакет документов и помогли жителям с процедурой голосования", - сообщил Александр Борисов.

Всего в Дзержинске в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в 2020-2022 годах включено 176 домов, на 48 из них капитальный ремонт по разным видам работ планируется провести в 2020 году.