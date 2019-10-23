Жительница Балахны подозревается в убийстве мужа Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

35-летняя жительница Балахны подозревается в убийстве мужа. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области 28 октября 2019 года.

По версии следствия, 27 октября в вечернее время в квартире дома по ул. Коммунистической Балахны в ходе семейной ссоры подозреваемая нанесла ножевое ранение в грудь 37-летнему супругу. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

Подозреваемая созналась в содеянном. Она сообщила следователям СК, что в тот вечер муж пришел домой в нетрезвом состоянии. В ходе возникшей из-за этого ссоры она и совершила противоправное деяние.

В ближайшее время подозреваемой будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование продолжается.