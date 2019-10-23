Пять человек попали в больницу после ДТП с Volkswagen и Mitsubishi в Нижегородской области Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Пять человек попали в больницу после ДТП с автомобилями Volkswagen и Mitsubishi в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения регионального УГИБДД ГУ МВД РФ.

ДТП произошло 27 октября в 13:50, когда 31-летний водитель Volkswagen при развороте не убедился в безопасности маневра и столкнулся с автомобилем Mitsubishi.

В результате аварии водитель Volkswagen, а также пассажир этого автомобиля - 23-летний молодой человек, госпитализированы с ушибами грудной клетки и другими травмами.

Находящимся в Mitsubishi 59-летнему водителю, 41-летней пассажирке и 42-летнему мужчине также потребовалась госпитализация. Причем последний сломал обе ноги, остальные повредили грудную клетку и другие части тела.