Порывами ветра сломало крест на куполе часовни в Богородске Общество

Фото: из соцсети ВКонтакте

Порывами ветра сломало крест на куполе часовни в Богородске. Об этом сообщили очевидцы в соцсети ВКонтакте.

"Сегодняшние ураганные ветра не пощадили даже святыни. В центре Богородска на часовне крест на куполе сломался", - рассказал участник группы.

Напомним, утром 28 октября 2019 года в ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС" предупредили о приближении в регион северо-западного ветра до 25 м/с.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил в течение суток восстановить подачу электроэнергии в населенных пунктах, пострадавших от сильного ветра. Обесточенными оказались более 21 тысячи домов (около 47 тысяч человек).

Фото: из соцсети ВКонтакте