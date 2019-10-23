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Общество

Порывами ветра сломало крест на куполе часовни в Богородске

28 октября 2019 16:32  [161] Общество

Фото: из соцсети ВКонтакте

Порывами ветра сломало крест на куполе часовни в Богородске. Об этом сообщили очевидцы в соцсети ВКонтакте.

"Сегодняшние ураганные ветра не пощадили даже святыни. В центре Богородска на часовне крест на куполе сломался", - рассказал участник группы.

Напомним, утром 28 октября 2019 года в ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС" предупредили о приближении в регион северо-западного ветра до 25 м/с.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил в течение суток восстановить подачу электроэнергии в населенных пунктах, пострадавших от сильного ветра. Обесточенными оказались более 21 тысячи домов (около 47 тысяч человек).

Фото: из соцсети ВКонтакте 

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