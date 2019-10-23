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Общество

Глеб Никитин поручил за сутки восстановить энергоснабжение в регионе, где обесточены 21 тысяча домов

28 октября 2019 14:52  [223] Общество

Фото: с сайта Нижновэнерго

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил в течение суток восстановить подачу электроэнергии в населенных пунктах, пострадавших от сильного ветра. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

По предварительным данным обесточенными на 12:30 минут были более 21 тысячи домов, в которых проживает около 47 тысяч человек.

"Прежде всего, важно обеспечить электроэнергией социальные учреждения: школы, детские сады и больницы. Сделать это необходимо еще до наступления ночи. Там, где стихия повредила конструктивные элементы зданий нужно предусмотреть максимально оперативный ремонт, чтобы восстановить работу учреждений в нормальном режиме", - сказал глава региона.

Заместителю губернатора Дмитрию Краснову было поручено совместно с МЧС создать оперативный штаб по ликвидации последствий. Министру энергетики и ЖКХ Нижегородской области Андрею Черткову Глеб Никитин поручил создать штаб совместно с представителями ресурсоснабжающих организаций. Главам муниципалитетов поручено лично контролировать процесс устранения последствий стихии.

"Все коммунальные службы должны работать в усиленном режиме. Необходимо реагировать на все обращения граждан", - добавил губернатор.

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