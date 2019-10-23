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Происшествия

Глеб Никитин поручил ответственным за устранение последствий непогоды в регионе держать ситуацию на постоянном контроле

28 октября 2019 20:27  [25] Происшествия
фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Губернатор на оперативном совещании 28 октября заслушал доклад по устранению последствий непогоды в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

По итогам доклада Глеб Никитин поручил ответственным органам исполнительной власти принять все необходимые меры, чтобы электроснабжение в регионе было полностью восстановлено до вечера понедельника.

"Прошу всех ответственных держать ситуацию по восстановлению электроснабжения в регионе на постоянном контроле, проводить мониторинг с учетом погодных условий на ближайшие дни. Должны быть приняты все необходимые меры, чтобы сегодня вечером эти последствия были устранены", - сказал Глеб Никитин.

Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона Андрей Чертков доложил, что электроснабжение должно быть почти полностью восстановлено к 23:00 28 октября.

Ранее сообщалось, что Глеб Никитин поручил в течение суток восстановить подачу электроэнергии в населенных пунктах, пострадавших от сильного ветра. Заместителю губернатора Дмитрию Краснову было поручено совместно с МЧС создать оперативный штаб по ликвидации последствий. Министру энергетики и ЖКХ Нижегородской области Андрею Черткову Глеб Никитин поручил создать штаб совместно с представителями ресурсоснабжающих организаций. Главам муниципалитетов поручено лично контролировать процесс устранения последствий стихии.

"Все коммунальные службы должны работать в усиленном режиме. Необходимо реагировать на все обращения граждан", - добавил губернатор.

Ранее сообщалось, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил в течение суток восстановить подачу электроэнергии в населенных пунктах, пострадавших от сильного ветра. Обесточенными оказались более 21 тысячи домов (около 47 тысяч человек).

Напомним, порывами ветра 28 октября такжесломало крест на куполе часовни в Богородске

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