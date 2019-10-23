Минстрой отменил разрешение на строительство у дома конструктора Алексеева в Нижнем Новгороде Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Минстрой отменил разрешение на строительство жилого дома по ул. Провиантской у дома конструктора Алексеева в Нижнем Новгороде, выданное ООО "Дом на Провиантской". Об этом сообщает градозащитница Анна Давыдова в соцсети Facebook.

По ее словам, это сделано 24 октября на основании обращения прокуратуры в адрес заместителя губернатора Сергея Морозова. Было доказано, что в ходе согласования строительства, начиная с 2014 года, были допущены грубые нарушения законодательства РФ и нарушение прав жителей близлежащих домов.

На основании выявленных нарушений

Напомним, основным нарушением является тот факт, что в проекте строительства многоквартирного дома не предусматривается обеспечение сохранности объекта культурного наследия регионального значения.

Рядом со стройплощадкой находится дом, где в 1941-1980 гг. жил инженер-кораблестроитель Ростислав Алексеев (ул. Ульянова, 45А). Поскольку ООО "Дом на Провиантской" не ведет мониторинг состояния объектов капитального строительства, попадающих в зону влияния котлована, во время строительных работ дом мог пострадать или вовсе обвалиться.

Другое нарушение состоит в том, что застройщик к июню 2019 года разработал, но не реализовал проект обеспечения сохранности объекта археологического наследия – культурного слоя Нижнего Новгорода, в границы которого попадает участок строительства. Застройщик был обязан обеспечить его сохранность путем привлечения на площадку профессиональных археологов.

(фото: НИА "Нижний Новгород")

Также выяснилось, что ООО "Дом на Провиантской" не выполняет мероприятия по сохранению зеленых насаждений в зоне строительства. Несмотря на то, что это предусмотрено нормативными актами.

Среди зеленых насаждений на территории стройплощадки – три вида растений, занесенных в Красную книгу Нижегородской области. Речь идет о зеленчуке желтом, лилии саранка и спирее городчатой. Есть угроза их уничтожения в ходе проведения строительных работ. Причем пересадить эти растения на другое место нельзя. Они могут не прижиться и погибнуть.

"Разрешение и экспертиза были выданы незаконно", - Анна Давыдова

Ранее сообщалось, что аукцион на право развития застроенных территорий в квартале улиц Ульянова – Провиантская – Ковалихинская – Трудовая на исторической территории "Старый Нижний Новгород" был проведен администрацией Нижнего Новгорода в 2013 году. ООО "Дом на Провиантской" получил разрешение на разработку проекта планировки и межевания территории. В 2014 году застройщик представил проект строительства многоквартирного жилого дома. В 2018 году – получил разрешение на строительство.

Контроль за исполнением тогда был возложен на заместителя главы администрации города Сергея Миронова. Сейчас, как отмечает градозащитница, он объявлен в международный розыск как фигурант уголовного дела.

(фото: НИА "Нижний Новгород")

"Проект жилого дома, который не соотносился с реальными размерами участка строительства, прошел негосударственную строительную экспертизу, несмотря на то, что составлен он был с нарушениями строительных норм и правил. К экспертизе и сейчас много вопросов. Однако именно она стала одним из формальных оснований выдачи разрешения на строительство уже правительством Нижегородской области, получившим градостроительные полномочия от города к 2018 году", - заявляет Анна Давыдова.

Несмотря на то, что сейчас разрешение отозвано, участок находится в собственности застройщика, а значит он все еще может построить на нем жилой дом, но по другому проекту, не противоречащему законодательству.

Напомним также, заместитель губернатора Сергей Морозов ранее заявлял, что правительство намерено предпринимать необходимые меры для защиты дома Алексеева.