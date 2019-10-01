"Будем предпринимать необходимые меры для защиты дома Алексеева", - Сергей Морозов Общество

Дом Ростислава Алексеева

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

"Будем предпринимать все необходимые меры для пресечения неправомерных действий в рамках строительства рядом с домом Ростислава Алексеева. Еще раз призываю все стороны этого конфликта – и жителей, и застройщика – действовать только в правовом поле", - сказал заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов по итогам совещания в правительстве 16 октября 2019 года.

В совещании приняли участие: дочь знаменитого конструктора Татьяна Ростиславовна Алексеева, градозащитница Анна Давыдова, министр строительства региона Анатолий Молев, руководитель областного управления государственной охраны объектов культурного наследия Григорий Меламед и главный архитектор региона Сергей Попов

(фото: НИА Нижний Новгород)

"Считаю, что в заключении негосударственной экспертизы допущены грубейшие нарушения в части отсутствия мероприятий по обеспечению сохранности ОКН, сохранению краснокнижных растений, усилению подпорной стенки и др. Вести строительство по такой документации категорически нельзя, это было озвучено застройщику на встрече еще в начале апреля, однако никаких действий с его стороны мы так и не увидели. Более того, в нарушение выданных УГООКН предписаний о ведении любой хозяйственной деятельности застройщик предпринимает попытки земляных работ и установки забора. Это недопустимо", - добавил Сергей Морозов.

"Кроме того, администрации Нижнего Новгорода необходимо более внимательно отнестись к проблемам жителей дома по Ульянова, 45а, в том числе Татьяны Ростиславовны, которые не решаются годами. Это безобразие надо прекратить", - также сказал заместитель губернатора.

(фото: НИА Нижний Новгород)

Напомним, что аукцион на право развития застроенных территорий в квартале улиц Ульянова – Провиантская – Ковалихинская – Трудовая на исторической территории "Старый Нижний Новгород" был проведен администрацией Нижнего Новгорода в 2013 году. ООО "Дом на Провиантской" получил разрешение на разработку проекта планировки и межевания территории. В 2014 году застройщик представил проект строительства многоквартирного жилого дома. В 2018 году – получил разрешение на строительство.

По документам, строительство на данном участке не допустимо до устранения замечаний регионального Госстройнадзора, управления государственной охраны объектов культурного наследия и МКУ "Горкомэкологии Нижнего Новгорода".

Анна Давыдова пояснила, что основным нарушением является тот факт, что в проекте строительства многоквартирного дома не предусматривается обеспечение сохранности объекта культурного наследия регионального значения. Рядом со стройплощадкой находится в восьми шагах от дома Алексеева, прямо по гаражу жителей. Поскольку ООО "Дом на Провиантской" не ведет мониторинг состояния объектов капитального строительства, попадающих в зону влияния котлована, во время строительных работ дом может пострадать или вовсе обвалиться.

(фото: НИА Нижний Новгород)

В июле текущего года, один из застройщиков дома - Роман Овсепян заявил, что готов уйти с площадки, если ему выплатят компенсацию за расселение домов, которую ООО "Дом на Провиантской" осуществляло на собственные деньги. Тогда он вывез со стройплощадки технику и стройматериалы.

Однако вчера, как сообщает Анна Давыдова в соцсети Facebook, другой застройщик Григор Агекян вернулся на стройплощадку, с целью передвинуть забор ближе к дому Алексеева. Ранее он обратился с такой просьбой в УГО ОКН НО, но управление не нашло для этого оснований.

Как свидетельствуют видео на страничке градозащитницы, диалоги с местными жителями переросли у представителей застройщика в открытый конфликт. В него даже вмешались сотрудники полиции.

В это же время Татьяна Алексеева вышла с одиночным пикетом к стенам правительства Нижегородской области. После этого было принято решение о срочном совещании.