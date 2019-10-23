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Культура и отдых

"В Дзержинске открыт центр, где можно будет поближе познакомиться с богатой татарской культурой", - Сергей Попов

29 октября 2019 12:37  [145] Культура и отдых

Татарский национально-культурный центр открылся в Дзержинске. Центр находится по адресу: пр.Ленина, д.77. Как сообщили в пресс-службе городской Думы, в торжественной церемонии открытия приняли участие гости из Дзержинска и Республики Татарстан.

"В Дзержинске проживает много татар, и теперь в городе открыт центр, где можно будет поближе познакомиться с богатой татарской культурой, помочь сохранить и передать ее будущим поколениям. Это дом, где могут собраться дзержинцы, в том числе и представители других национальностей. Я желаю этому дому всего самого доброго и хорошего, чтобы он процветал. Чтобы мы всегда смогли прийти сюда в гости, обменяться мнениями и построить планы на будущее", - сказал председатель Городской думы, секретарь местного отделения партии "ЕР" Сергей Попов.

Полномочный представитель председателя Духовного управления мусульман РФ в ПФО Тимур Фахретдинов передал в дар центру ценные подарки.

Председатель ДУМНО, главный имам-хатыб Дзержинской мечети Гаяз-хазрат Закиров обратился ко всем с традиционным мусульманским приветствием и пожелал, чтобы культурный центр стал новым очагом просвещения, культурной и духовной жизни.

Его поддержал председатель Еврейской общины Дзержинска Ефим Беркович.

"Мы собрались все вместе за одним столом. Мы должны быть всегда вместе, потому что вместе живём в Дзержинске, строим и развиваем наш город", - добавил он.

Гостям показали небольшую музейную экспозицию из предметов быта традиционной татарской семьи, а также угостили национальными блюдами - пярямячами и сладким десертом кэштэле.

В центре начали проводить уроки татарского и арабского языков. В ближайших планах председателя дзержинской автономии татар Рамиля Надюкова организация курсов по национальной борьбе корэш.

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