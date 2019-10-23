Первый в России фуникулер и керамику Золотой орды нашли археологи на территории нижегородского Кремля Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегордской области

Остатки конструкций первого в России фуникулера и керамику Золотой орды нашли археологи при раскопках на территории нижегородского Кремля. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Первые в России две линии фуникулера были построены в нижегородском Кремле петербургским предпринимателем Рафаилом Фон Гартманом. Нижегородские фуникулеры были устроены по типу зубчатых канатно-проволочных железных дорог, когда расположенный между основными рельсами зубчатый рельс не позволяет вагончику скатываться вниз. При этом они не имели электрического двигателя и приводились в движение водой, выполнявшей роль противовеса: вниз спускался утяжеленный водой пассажирский вагончик, который своим весом поднимал такой же вагончик снизу. Предположительно, внизу вода сливалась в колодец.

В настоящее время остатки фуникулера найдены на участке между Северной и Часовой башнями. В частности, там располагаются остатки резервуара для запаса воды, а также чугунных труб, по которым вода подавалась в вагончик на верхней станции. Остатков подобных сооружений нет ни в одном городе России, пояснили в пресс-службе.

Старинный фуникулер планируется воссоздать в современных технологиях на историческом месте к 800-летию Нижнего Новгорода.

Кроме того, в ходе раскопок археологи нашли следы городской застройки, относящейся к периоду начиная с XIV века: фрагменты стеклянных браслетов и кашинной керамики из Золотой Орды, перстни, пряжки, монеты.

Таким образом, археологи подтвердили гипотезу о том, что в XVII веке в кремле велась плотная жилая застройка.