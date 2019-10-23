Находящейся в декрете нижегородке грозит до 20 лет за попытку продать наркотики Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Находящейся в декрете 29-летней жительнице Нижнего Новгорода грозит до 20 лет за попытку продать наркотики посредством закладок. Об этом сообщает прокуратура Советского района Нижнего Новгорода.

Установлено, что женщина через интернет связалась с человеком, которого она не знала, и тот попросил ее установить на телефон специальное приложение для инструктажа по местонахождению закладок с наркотиками.

Однако при попытке сделать закладку женщину задержали сотрудники полиции. Всего у женщины изъяли 40 пакетиков с 10,5 граммами наркотиков.

Обвиняемая после задержания пояснила, что для регистрации в приложении использовала паспорт мужа, которому сообщила, что документы нужны для оформления кредита.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по обвинению в покушении на незаконный сбыт наркотических средств (п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). В настоящее время расследование дела завершено и передано в суд для рассмотрения по существу.