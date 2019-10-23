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Спорт

Воспитанники нижегородского военно-спортивного клуба "Пантера" проведут неделю на осенних сборах

30 октября 2019 13:37  [71] Спорт

Фото: пресс-служба кинокомпании "Союз Маринс Групп"

Воспитанники нижегородского военно-спортивного клуба "Пантера" в возрасте от 9-ти до 15-ти лет проведут неделю на сборах "Осень 2019". Об этом сообщили в пресс-службе кинокомпании "Союз Маринс Групп", которая является подшефной клубу. В этом году во время школьных каникул тренировки проходят на базе нижегородской школы № 161.

Для юных нижегородцев руководители клуба подготовили необычную обучающую программу, включающую в себя альпинистскую подготовку и тактические занятия по ориентированию на местности.
Новшеством этого года станет изучение устройства парусного судна – профессиональные яхтсмены клуба "Парк Марина-Юг" расскажут ребятам о теории управления яхтой, об участии в судовых работах, о том, как ходить под парусом и участвовать в парусных гонках, заниматься такелажным делом и как правильно и быстро вязать морские узлы. Будут как теоретические, так и практические занятия.

"Осенние сборы стали уже для нас традиционными. Мы решили не делать упор на патриотическое воспитание, уделяя больше внимания всестороннему развитию каждого воспитанника. Новшество этого года – знакомство с парусным спортом – уверен, станет для ребят увлекательным занятием. Кроме этого, осенние сборы дадут возможность юным морпехам восстановиться после летнего отдыха и полноценно начать тренировочный процесс", - рассказал о программе тренировочных сборов руководитель военно-спортивного клуба "Пантера" Сергей Юдин.

Ежедневными станут тренировки по улучшению общего физического состояния ребят и занятия боевыми искусствами. Юные морпехи также подготовятся к участию в праздничных мероприятиях, приуроченных ко Дню морской пехоты России, которые состоятся 27 ноября. По традиции в Нижнем Новгороде они проводятся силами кинокомпании "Союз Маринс Групп" и Нижегородской областной общественной организацией ветеранов морской пехоты "Варяг".

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