Мониторинг доступности городской среды стартовал в Нижнем Новгороде Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Мониторинг доступности городской среды стартовал в Нижнем Новгороде. Как сообщили в пресс-службе администрации города 31 октября 2019 года, около 200 волонтеров, прошедших семинар, получили сертификаты. Они позволят "курсантам" самостоятельно проводить мониторинг.

В ходе вручения дипломов заместитель администрации Нижнего Новгорода по информационным технологиям Алексей Карапузов сообщил, что уже в этом году до 1 000 городских объектов планируется исследовать на предмет их доступности для людей с инвалидностью, родителей с детьми и людей приклонного возраста.

"Работа волонтеров крайне необходима для реализации проекта "Туристическая карта доступности". Карта реализуется в виде мобильного приложения и позволит людям с ограниченными возможностями получить объективную информацию о доступности объектов туристической и социальной инфраструктуры, построить необходимый маршрут с учетом ограничений, а также самостоятельно оценить доступность посещенных мест. Приложение, с помощью которого волонтеры будут проводить оценку объектов, уже запущено и тестируется на платформах iOS и Android", - рассказал Алексей Карапузов.

Он также отметил, что проект вырос в рамках работы "Городской лаборатории инноваций", которая была запущена для того, чтобы тестировать технологии для городской среды, совместно с командами разработчиков и компаниями реализовывать инновационные проекты для города.

Ранее в Нижнем Новгороде начала функционировать "Городская лаборатория инноваций". В ходе ее презентации заместитель мэра Алексей Карапузов отметил, что идея создания сообщества возникла во время работы над стратегией цифровой трансформации города и была впервые представлена участникам Global City Hackathon.