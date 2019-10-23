Фестиваль киноверсий известных классических опер отроется в нижегородском Арсенале 31 октября Культура и отдых

Фестиваль киноверсий известных классических опер "Опера на экране"отроется в нижегородском государственном центре современного искусства "Арсенал" (кремль, корпус 6) 31 октября 2019 года. Об этом сообщают организаторы.

Нижегородцы познакомятся с лучшими современными киноверсиями шедевров мировой оперы, будут показаны экранизации сценических постановок, осуществлённых в рамках ведущего европейского фестиваля во Франции в городе Экс-ан-Провансе. Показ каждого фильма будет сопровождаться мини-лекцией музыковеда, кандидата искусствоведения Ксении Ануфриевой.

Всего будет показано шесть фильмов в цифровом формате:

- 31 октября в 19:00 вниманию нижегородцев будет представлена постановка Жоржа Бизе "Кармен" режиссера Дмитрия Чернякова. В фильме автор дает ответ на вопрос, чего ждать от мужчины женщине, которая не готова быть его собственностью.

- 7 ноября в 19:00 нижегородцы смогут увидеть постановку Вольфганга Амадея Моцарта "Волшебная флейта". Для чего жизнь преподносит нам испытания? Для нашего духовного роста? Или для того, чтобы мы поняли, кого мы любим на самом деле? На эти вопросы отвечает история, рассказанная режиссером Саймоном Макбёрни.

- 14 ноября в 19:00 пройдёт фильм, снятый на основе оперы Вольфганга Амадея Моцарта "Дон Жуан". Режиссером экранизации выступил Жан-Франсуа Сивадье.

- 21 ноября в 19:00 состоится показ фильма Кэти Митчелл по опере Георга Фридриха Генделя "Альцина".

- 28 ноября в 19:00 пройдёт показ фильма, снятый по опере Игоря Стравинского "Царь Эдип/Симфония псалмов", режиссером которого выступил Питер Селларс.

- 5 декабря в 19:00 состоится показ фильма Роберта Карсена, снятый по опере Бенджамина Бриттена "Сон в летнюю ночь".



Дополнительная информация по телефону: 8(831)422-45-54.



СПРАВКА:

Экс-ан-Прованский фестиваль – международный музыкальный фестиваль, который, начиная с июля 1948 года, ежегодно проходит во Франции.

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