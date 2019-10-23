Центр "Мой бизнес" в Нижнем Новгороде откроется 6 ноября Бизнес

Центр "Мой бизнес" в Нижнем Новгороде откроется 6 ноября. Об этом на пресс-конференции, посвященной открытию центра, сообщил вице-губернатор Нижегородской области Евгений Люлин.

Центр будет работать в технопарке "Анкудиновка". По словам Евгения Люлина, центр "Мой бизнес" - это "принципиально новый формат предоставления госуслуг для предпринимателей".

"Открытие центра "Мой бизнес" в Нижнем Новгороде – одно из центральных событий нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" в Нижегородской области в этом году", - отметил вице-губернатор.

"За последние годы в Нижегородской области, как и в других регионах, была создана разветвленная сеть узкоспециализированных организаций по оказанию поддержки предпринимателям региона. Сегодня госуслуги в сфере бизнеса оказывают порядка 40 разных организаций", - сказал Евгений Люлин.

"Зачастую предпринимателю сложно разобраться, какие документы и разрешения надо подготовить для ведения бизнеса, какую именно господдержку они могли бы получить и что для этого нужно сделать, как выстроить очередность обращений, - рассказал Евгений Люлин. - У предпринимателей часто нет времени разбираться во всех тонкостях законодательства, оформления заявок на предоставление господдержки и госуслуг".

"Именно поэтому мы создаем в регионе единый центр "Мой бизнес", где представители бизнеса не только смогут получить госуслуги, но и консультации по открытию своего дела, мерам господдержки и другим вопросам", - добавил он.

Как подчеркнул Евгений Люлин, окна "Мой бизнес" до конца года также появятся в 17 муниципалитетах Нижегородской области (Павлово, Тоншаево, Первомайск, Богородск, Саров, Лукоянов, Дзержинск, Арзамас, Балахна, Шахунья, Красные Баки, Урень, Ковернино, Лысково, Заволжье, Вача, Бор).

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, в регионе создана "достаточно развитая инфраструктура поддержки бизнеса". "В каждом районе области работают Центры поддержки предпринимательства, Дома малого бизнеса или бизнес-инкубаторы. Окна "Мой бизнес" откроются в этих учреждениях", - сообщил Максим Черкасов.

"И центр, и окна в районах области будут объединены единой информационной системой, то есть предпринимателям из районов не надо будет ездить в Нижний Новгород для получения консультаций и госуслуг, что в значительной степени сэкономит их время и средства", - подчеркнул министр.

Максим Черкасов сообщил также, что для предпринимателей еще станут работать мобильное приложение и портал "Мой бизнес".

Как заявил гендиректор Торгово-промышленной палаты Нижегородской области Иван Разуваев, "открытие окон "Мой бизнес" в районах области – очень важный шаг". "Конечно, в районах области проводятся различные выездные консультации для предпринимателей, - сказал Иван Разуваев. - Но такие мероприятия ежемесячно устраивать в каждом районе сложно, хотя у предпринимателей вопросов хватает. Работа центра и окон "Мой бизнес" позволит представителям бизнеса обратиться в различные организации и получить ответ, не отрываясь надолго от работы".

По данным регионального минпрома, в центре "Мой бизнес" будут работать представители уполномоченного по защите прав предпринимателей, Федеральной налоговой службы, минимущества, Торгово-промышленной палаты Нижегородской области, инновационного консультационного центра АПК, кадастровой палаты по Нижегородской области. Представители этих организаций будут вести прием по графику. Сейчас расписание уточняется, в ноябре его можно будет найти на сайте регионального минпрома.

Напомним, в 2019 году Нижегородская область по поручению губернатора Глеба Никитина включилась в нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин специальным указом поставил перед правительством цели, достичь которых надо до 2024 года. Для этого были разработаны национальные проекты по 12 направлениям социально-экономического развития.

По словам Владимира Путина, "12 национальных проектов – это, прежде всего, информация для бизнеса о том, где и что государство будет делать, куда оно вложит ресурсы и какие условия создаст для частной инициативы".