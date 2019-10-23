Глеб Никитин принял участие в расширенном заседании президиума Госсовета РФ под председательством Владимира Путина Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял участие в расширенном заседании президиума Государственного совета РФ под председательством президента страны Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Заседание прошло по теме "О задачах субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения".

"Первичное звено - это основа, фундамент всей системы здравоохранения, да и само слово "первичное" означает, что это в первую очередь, означает первенство, приоритет, а не место на периферии отечественного здравоохранения. И чтобы вывести первичное звено на высокий, требуемый уровень, необходимо слаженно, эффективно действовать, причем всем органам власти всех уровней", - сказал Владимир Путин.

Глеб Никитин пояснил, что это заседание станет отправной точкой для развития всего первичного звена здравоохранения.

"Формат оказался чрезвычайно полезным. За два дня работы в группах в ходе дискуссий с коллегами губернаторы очень глубоко погружаются в конкретные отрасли. Позиция формировалась уже на этапе подготовки к заседанию. Мы рассмотрели очень много позитивных и негативных примеров из конкретных регионов и выработали единую позицию по необходимым мерам на федеральном уровне. У всех свои проблемы, но есть и темы актуальные для всей страны. Очень конструктивно доложили это президенту", – сказал Глеб Никитин.

"Здравоохранение касается каждого человека. Мы сегодня не раз слышали, что в общем люди не очень довольны тем, как работает отрасль. В первую очередь проблемы связаны именно с состоянием первичного звена. Это, прежде всего, отсутствие ремонта и кадровый дефицит. Причем не всегда ситуация связана только с недофинансированием. Причина - в некачественной организации и управлении. Например, можно расширить возможности врача общей практики, чтобы он не выполнял только функции диспетчера, направляя пациентов к узким специалистам. Конечно, это должно делаться с учетом каждого конкретного случая. Отдельное значение у маршрутизации и внедрения новой модели поликлиники, которая помогает врачам уделять больше времени пациентам и уходить от заполнения бумаг. На заседании было отмечено, что планируется выделение дополнительной финансовой поддержки со стороны правительства РФ. Для этого нужно будет разработать региональную программу и защитить в Минздраве. В Нижегородской области эта работа уже ведётся", - добавил по итогам заседания глава региона.

Напомним, 10 октября 2019 года в Нижнем Новгороде Владимир Путин провел рабочую встречу с Глебом Никитиным. Губернатор доложил президенту о работе по развитию региональной системы здравоохранения. Глава региона подчеркнул, что в Нижегородской области разработана программа капитального ремонта медучреждений и восстановления инфраструктуры, в рамках которой предполагается отремонтировать около 160 объектов. Программа рассчитана на 3 года, на нее планируется выделить 6 млрд рублей. Также губернатор представил президенту проект создания межрегионального онкологического центра, рассчитанного на 33 тысячи пациентов в год.