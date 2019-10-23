"За сравнительно короткий срок служба судебного пристава заняла достойное место в системе судопроизводства", - Евгений Лебедев Политика

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев направил поздравление с Днем судебного пристава. Российский праздник отмечают 1 ноября.

"Служба судебных приставов была учреждена еще императором Александром II в 1865 году, который понимал ее большое значение для развития государства, а заново воссоздана лишь в конце ХХ века. Но только в 2009 году Указом Президента был установлен ваш профессиональный праздник.

За сравнительно короткий срок ваша служба заняла достойное место в системе судопроизводства, превратилась в реальную силу, способствующую укреплению государственности, принципов справедливости. Благодаря компетентности, высокому профессионализму, принципиальности и настойчивости в решении поставленных задач повышается эффективность работы судов, обеспечивается исполнение судебных решений и постановлений, укрепление конституционных прав граждан. При вашем участии пополняется региональный бюджет. Но особого уважения заслуживает деятельность по защите прав детей.

Примите слова благодарности за добросовестный труд. Особая признательность ветеранам, стоявшим у истоков формирования и становления института судебных приставов в Нижегородской области", - говорится в поздравлении.