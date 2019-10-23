Ключи от автомобилей и денежные премии: в Нижегородском кремле наградили лучших работников сельского хозяйства Общество

Фото: Александр Воложанин

Более 600 наград вручили лучшим сотрудникам отрасли в День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Нижегородской области 1 ноября 2019 года. Церемония награждения прошла в Нижегородском кремле. Кроме того, ряд наград вручили на торжественных мероприятиях в районах области.

По словам вице-губернатора Евгения Люлина в этот сезон почти на 10% выросло производство картофеля (до 810 тысяч тонн), других овощей открытого грунта – на 7% (до 37,5 тысяч тонн), что связано с применением гидромелиоративных мероприятий. Кроме того, в 2019 году введено в оборот более 20 тысяч га ранее заброшенной пашни.

Евгений Люлин напомнил, что по решению губернатора Глеба Никитина господдержка сельского хозяйства из областного бюджета была увеличена на 27,5%. Законодательное собрание Нижегородской области поддержало эту инициативу.

"Из областного бюджета были выделены дополнительные средства, которые пошли на частичную компенсацию затрат на покупку техники. Кроме того, приняты поправки к закону области "О мерах по развитию кадрового потенциала", расширяющие перечень профессий молодых специалистов, которые смогут претендовать на областные ежемесячные доплаты, на единовременные выплаты на улучшение жилищных условий. Системная работа по развитию агропрома будет продолжена. Депутаты совместно с правительством области будут решать вопросы стимулирования активности инвесторов, поддержки сельхозпредприятий, фермеров, переработчиков сырья через программы субсидирования и льготного кредитования", - отметил председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев.

На торжественной церемонии в кремле 16 аграриям вручили ключи от автомобилей УАЗ по итогам конкурса в группе номинаций "Эффективное сельскохозяйственное производство", 21 сотруднику – денежные премии по итогам конкурса в номинации "Комплексное развитие крестьянских (фермерских) хозяйств" и в группе номинаций "Лучший по профессии".

Новую господдержку предоставят нижегородским аграриям: для организаций, специализирующих на молочном животноводстве, предусматриваются субсидии на возмещение 50% стоимости указанной техники, а для организаций с другими видами производства - 30%.

Поддержка молодых специалистов: недавние изменения предполагают расширение перечня должностей в сфере АПК для получения государственной поддержки в качестве молодого специалиста. В их числе - инженер-механик, инженер-энергетик, техник-механик, техник-энергетик.

Речь идет о специалистах, которые учились в образовательных организациях не сельскохозяйственного профиля. Если образование получено, например, в Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии, то для перечисленных должностей государственная поддержка уже предусмотрена.

В соответствии с действующим законом, ежемесячная доплата к заработной плате уже установлена в размере 8 тысяч рублей (для молодых специалистов с высшим образованием) и 6 тысяч рублей (со средним специальным образованием). Также молодой специалист может получить по выбору единовременную выплату в 300 тысяч рублей на улучшение жилищных условий или выплату в 100 тысяч рублей каждый год в течение трех лет.

Нижегородские аграрии реализуют инвестпроекты на 40 млрд рублей: в Лысковском и Починковском районах началось строительство трех мощных животноводческих комплексов более чем на 1000 голов крупного рогатого скота каждый. В Пильнинском районе "с нуля" будет построено пенько-перерабатывающее предприятие. На производстве будет использоваться современное оборудование, и внедрена новейшая технология производства лучшего волокна конопли в стране на тканные и нетканые материалы. Также планируется строительство завода по производству кормов для животноводства.