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Экономика

Модернизация цехов и расширение производства: инвестиции в пищевую промышленность Нижегородской области составили 2,5 млрд рублей

01 ноября 2019 17:00  [71] Экономика

Инвестиции в пищевую промышленность Нижегородской области составили 2,5 млрд рублей, что на 5% больше, чем в 2018 году. Об этом сообщил вице-губернатор Нижегородской области Евгений Люлин.

По словам вице-губернатора, среди крупных инвестпроектов – модернизация цехов "Маслосырзавода "Починковский", расширение производства соусов на "Нижегородском масложировом комбинате", модернизация Сергачского сахарного завода, установка термостатной камеры на "Павловском молочном заводе".

Вице-губернатор отметил, что сейчас в АПК области реализуется 82 инвестиционных проекта с общим объемом инвестиций более 40 млрд рублей.

"В 2020 году завершится строительство молочного животноводческого комплекса на 1200 голов в Починковском районе, в Ардатовском районе – на 1328 голов крупного рогатого скота. В Лысковском районе идет строительство инновационной животноводческой фермы на 1200 голов "Агрофирмы Мяском". Благодаря реализации только этих инвестпроектов в районах области будет создано более 1700 новых рабочих мест", - отметил вице-губернатор.

Как добавили в региональном минсельхозе, в 2019 году нижегородские предприятия также увеличили экспорт продукции АПК. Среди товаров, поставленных за границу, - масложировая, алкогольная и безалкогольная продукция, макаронные изделия. Впервые в этом году Нижегородская область начала экспортировать пиво.

Ранее сообщалось, что агропредприятия Нижегородской области увеличили производство молока и мяса. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов на торжественной церемонии, посвященной Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Нижегородской области 1 ноября 2019 года.

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