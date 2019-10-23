"Как врач, я считаю, что наши дети должны лечиться в хороших условиях", - Валентина Цывова Общество

Фото: с сайта palata-nn.ru

Член Общественной палаты РФ Валентина Цывова прокомментировала итоги круглого стола по вопросу развития хирургической помощи детям в связи с предлагаемым переводом отделения детской хирургии из городской клинической больницы № 40 Нижнего Новгорода в детскую больницу № 27 "Айболит" Московского района.

"Да, в больнице № 40 хорошие врачи, поэтому общественность и среагировала остро. Как врач, я считаю, что наши дети должны лечиться в хороших условиях. Но есть много нюансов, которые не позволяют нам оказывать медицинскую помощь на уровне 50-летней давности, поэтому созрела необходимость построить в Автозаводском районе больницу, и региональный министр это услышал", - выразила свое мнение она.

Ранее сообщалось, что перевод детского хирургического отделения больницы №40 произойдет после укрепления принимающих его медучреждений. Новейшее оборудование приобретут для больницы №27 Нижнего Новгорода, куда переедет детская хирургия больницы № 40.