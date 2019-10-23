Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню народного единства Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню народного единства.

Как сообщает пресс-служба главы региона, 4 ноября 2019 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню народного единства.

Традиционно глава региона возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому и к могиле Кузьмы Минина. Планируется, что Глеб Никитин посетит выставочные площади III-го Фестиваля "Кухни народов России", а вечером на главной сцене перед концертом вручит "Премии Минина и Пожарского". В мероприятиях также примут участие председатель Законодательного собрания региона Евгений Лебедев и мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов.

Глеб Никитин пригласил нижегородцев и гостей города принять участие в празднике.

"День народного единства – особый праздник для Нижнего Новгорода и региона в целом. В самом его названии заложен смысл, напоминающий о важности согласия и дружбы внутри страны. Только зная о богатстве культуры народов России, мы можем сполна ощутить значение этой исторической даты", - отметил губернатор.

"Традиционно к празднику подготовлена обширная программа с акцентом на знакомство с традициями и историей нашей страны. Уверен, что это будет интересно людям всех возрастов", - добавил Глеб Никитин.

Ранее сообщалось, что объединенная команда шеф-поваров, рестораторов, фермеров и производителей питания из 8 федеральных округов представит более 150 блюд народов России: традиционные буузы (Республика Бурятия), элеши с кониной, тэбикмэк с башкирским медом (Республика Башкортостан), каардак, боорсок (Республика Алтай), блюда арктической кухни (г. Мурманск), осетинские пироги (г. Владикавказ), пельмени народов России: "ушки", "чепцы", "диваны", самые маленькие пельмени в мире - "хамур долма" (Республика Крым), котлеты из щуки, волжский судак (Нижний Новгород), удмуртские открытые пироги перепечи и табани по рецепту знаменитых "Бабушек из Бураново" (Удмуртская Республика), большая чайная народов России и многое другое.

Все желающие также смогут продегустировать первые блюда народов России, принять участие в мастер-классах. Также в рамках праздника нижегородцы смогут попробовать рыбные богатства России. Уникальную продукцию, новые бренды и разработки в рыбной индустрии представят крупнейшие российские компании из различных регионов.

4 ноября с 12 до 16 часов на главной площади города пройдет фестиваль национальных культур. На сцену выйдут музыкальные коллективы из Республик Мордовия, Марий Эл, Татарстан, Башкортостан, а также Удмуртской и Чувашской.

Хэдланейрами праздника станут Мот, Анна Седокова и HammAli&Navai. Выступление артистов начнется в 18.00. В 21.00 состоится праздничный салют.

В этом году празднование Дня народного единства в Нижегородской области включено в национальный проект "Культура", который реализуется в стране по Указу Президента РФ Владимира Путина, и направлено на укрепление единства нации, духовно-нравственное и патриотическое воспитание.

(0+)