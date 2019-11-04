Следов убийства на теле Юлии Розовой, найденного около кладбища, не обнаружено, - СК Происшествия

Нижегородские следователи не обнаружили видимых телесных повреждений криминального характера на теле погибшей 21-летней Юлии Розовой. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Между тем, уголовное дело после ее пропажи возбуждено именно по статье "Убийство" (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Как пояснили в следственном комитете, тело девушки нашли утром 4 ноября в лесополосе за Сормовским кладбищем около выезда из города.

Юлия пропала в ночь с 29 на 30 октября 2019 года. В 03:30 мск она ушла из садового домика, расположенного в СНТ имени 40 лет Победы на территории п. Березовая пойма (трасса М-7 "Волга") предположительно в сторону леса и после этого не выходила на связь.

Погибшую нашли 4 ноября. "При осмотре тела следователи видимых телесных повреждений криминального характера не обнаружили", - говорится в сообщении следственного комитета.

Для установления причин смерти девушки назначена судебно-медицинская экспертиза.