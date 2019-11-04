Начало ноября встречает нижегородцев дождями и теплом до +11° Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Синоптики прогнозируют в Нижнем Новгороде на текущей неделе теплую, в положительном диапазоне погоду, а также ставшими традиционными в нашем регионе дожди.

Гидрометцентр сообщает, что сегодня, во вторник 5 ноября, ожидается +10°, облачная погода с южным ветром. Ночью похолодает лишь до +8°.

В среду и четверг днем столбики термометров поднимутся до +11°, ночью в среду тепло – также +8°, однако с четверга на пятницу похолодает до 0°. И, если с начала недели прогнозируется каждую ночь дождь, то с четверга на пятницу уже может пойти снег.

В субботу и воскресенье температура воздуха также прогнозируется идентичной. Днем ожидается +5°, ночью столбики термометров покажут +1°. В ночь с субботы на воскресенье велика вероятность снега с дождем.

Напомним также, что Гидрометцентр РФ прогнозировал необычно теплую погоду в ноябре в большинстве регионов страны. Между тем, в Нижегородской области температура воздуха в ноябре останется на уровне среднемноголетних показателей.

Согласно архивным данным, в начале ноября 2018 года температура воздуха в Нижнем Новгороде была на один-три градуса ниже нынешних прогнозируемых показателей.

Кроме того, в Гидрометцентре ранее сообщали, что среднемноголетний срок устойчивого снежного покрова в Нижегородской области приходится на 17-18 ноября, однако из-за погодных аномалий теперь эта дата может наступить позже.

Ранее Гидрометцентр анонсировал особенности предстоящей зимы.