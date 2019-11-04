Нижегородское "Торпедо" обыграло подмосковных "Витязей" на выезде Спорт

Фото: с сайта ХК "Торпедо"

"Торпедо" обыграло подмосковных "Витязей" на выезде. Как сообщается на сайте нижегородского хоккейного клуба, торпедовцы в очередной раз проявили характер, сравняли счет и вырвали победу в матче с "Витязем" в серии буллитов - 4:3 (0:0, 0:1, 3:2, 0:0, 1:0).

Первый период команды провели во взаимных атаках. Шансы открыть счет были, как у тех, так и у других, но голкиперы Илья Ежов и Андрей Тихомиров действовали надежно. Были моменты у команд и для реализации численного преимущества, но на перерыв соперники ушли, имея на табло нули.

Аналогичным образом складывался и второй игровой отрезок. Команды долго подбирали ключи к воротам, а самые яркие свои попытки приберегли на концовку. Сначала вернувшийся в состав после травмы Дамир Жафяров не смог переиграть Илью Ежова в ближнем бою, а за три секунды до сирены голевой успех "Витязю" принес Святослав Гребенщиков - 1:0.

Начало третьего периода выдалось просто огненным. Не прошло и двух минут, как команды обменялись голами. "Витязь" удвоил счет, но Станислав Бочаров отличился при игре "Торпедо" в меньшинстве, вернув нашу команду в игру. А на пятой минуте Антон Шенфельд в контратаке сравнял счет. Последовавший за этим всплеск торпедовской активности изменений в счете не принес, и "витязи" вновь качнули весы в свою сторону: руками Александра Сёмина. Торпедовцы нашли ответ и на этот выпад: Тай Рэтти открыл счет своим голам за нижегородцев.

В концовке третьего периода и в овертайме каждый из соперников мог поставить точку, но сценарий матча предусматривал еще и буллиты. И здесь голкипер Андрей Тихомиров сыграл надежнее своего подмосковного оппонента, а торпедовские буллитмейстеры оказались точнее. В чемпионате наступает долгожданная передышка, а после перерыва "Торпедо" возобновит турнирный путь встречей в Минске 12 ноября. На своем льду нижегородцы сыграют 14 ноября в матче с "Сибирью".

"Думаю, интересная игра получилась. Первый период был ровный, может быть, хозяева играли чуть лучше нас. Мы начали лучше играть во втором периоде, но не забивали свои моменты. А они хороший гол забили в конце. Третий период мы начали неудачно, сразу пропустили. Но ребята не сдавались, как всегда бились, верили, что можем сравнять счет. Обидно было пропустить третий гол, но опять показали характер и выиграли по буллитам. Очень важно уйти на перерыв с победой, я доволен ребятами", - поделился впечатлениями главный тренер "Торпедо" Дэвид Немировски.