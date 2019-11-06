Преображение за 5,7 млн рублей: в сквере "Улыбка" поселка Силикатный установили зоны отдыха и игровые площадки Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегордской области

Преображенный сквер "Улыбка" открыли в поселке Силикатный городского округа Навашинский в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

На благоустройство сквера из федерального, областного и местного бюджетов было направлено 5,7 млн рублей.

"Создание комфортных условий проживания, преображение парков и скверов – одна из главных задач национального проекта. И благодаря активному участию самих граждан в выборе территорий, создании проектов и контроле за ходом проведения работ у нас получится достичь поставленных целей. Именно люди являются главными заказчиками и именно они решают – как будет выглядеть парк или сквер в их населенном пункте", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В рамках благоустройства в сквере появились две зоны отдыха с беседками, терраса, а также игровая площадка, разделенная на две части. Одна предназначена для детей школьного возраста, вторая – для ясельного. Также установлены фигуры топиари в виде медведей, предусмотрено озеленение и модернизация уличного освещения.

"Благоустраивать это пространство мы начали еще в 2016 году. Тогда здесь было снесено полуразрушенное здание, территория расчищена и установлено металлическое ограждение. Также мы участвовали в программе поддержки местных инициатив. За счет выделенных средств мы обустроили бетонные дорожки и установили лавочки", - пояснил глава местного самоуправления г.о.Навашинский Владимир Малышев.

Всего в Нижегородской области в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда" в 2019 году планируется благоустроить 95 общественных пространств и 348 дворов. На эти цели из федерального, областного и муниципального бюджетов выделено больше 1,5 млрд рублей.

Напомним, в Нижегородской области завершилось открытое рейтинговое голосование по выбору общественных пространств, которые будут благоустроены в 2020 году. Оно проходило с 10 по 31 октября 2019 года в 18 городах Нижегородской области с численностью населения свыше 20 тысяч человек. В перечень вошло 163 объекта, 84 из них находятся в Нижнем Новгороде, 79 – в Нижегородской области.

Глеб Никитин отметил, что проект по формированию комфортной городской среды имеет огромное значение для региона. По его словам, он позволил качественно изменить подход к благоустройству и созданию новых общественных пространств.

Ключевой целью национального проекта "Жилье и городская среда", который был утвержден указом президента РФ Владимира Путина, является повышение комфортности городской среды, создание механизма прямого участия граждан в благоустройстве.