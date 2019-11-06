"Центр "Мой бизнес" - это та самая консультационная поддержка в режиме "одного окна", которую долго ждали представители бизнеса", - Павел Солодкий Бизнес

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской области Павел Михайлович Солодкий прокомментировал открытие центра "Мой бизнес". Он пояснил, что в центре как действующие предприниматели, так и те, кто планирует начать свое дело, смогут напрямую задать вопросы представителям органов исполнительной власти, организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства, территориальных отделений федеральных органов власти, институтов развития.



"Это та самая консультационная поддержка в режиме "одного окна", которую долго ждали представители бизнеса. Конечно, будут работать в окнах центра и представители Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Нижегородской области. У предпринимателей традиционно бывает много вопросов по земельным отношениям, размещению нестационарных торговых объектов, техническому присоединению к сетям, проверкам контрольно-надзорных органов", - отметил он.

Со всеми компаниями ведётся индивидуальная работа, и благодаря центру "Мой бизнес" можно будет реализовывать комплексную поддержку по нескольким направлениям.

"То есть предприниматели смогут экономить финансовые и временные ресурсы, оперативно получая всю информацию из первых уст. Также напомню, что в Центре работает горячая линия, по которой предприниматели дистанционно могут получить консультации по господдержке и госуслугам для бизнеса. Надеюсь, что Центр "Мой бизнес" будет способствовать оживлению деловой среды в регионе и повышению прозрачности взаимодействия власти и бизнеса", - добавил Солодкий.