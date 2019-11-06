"Трещины есть во всех домах", - представитель ТСЖ о повреждении стены дома на Ошарской Общество

Фасад дома, где обнаружена трещина Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

"Трещины есть во всех домах, сейчас ремонт ведется в штатном режиме", - прокомментировал НИА "Нижний Новгород" представитель ТСЖ "Ошара" повреждение стены дома на улице Ошарской.

Изначально собеседник сказала корреспонденту НИА "Нижний Новгород", что представители ТСЖ, ответственные за функционирование поврежденного дома, не станут общаться со СМИ, поскольку "сегодня рабочий день уже закончился". Завтра утром представители также не станут обсуждать эту тему, так как "журналисты не являются специалистами в данном вопросе".

"Это штатная ситуация. Сейчас на поврежденном участке специалисты ведут ремонтные работы. Вы - не специалист, и я - не специалист. Мы с вами в этом не разбираемся, поэтому разговаривать нам не о чем", - сказала собеседник агентства, добавив, что "не стоит раздувать ситуацию" и отключившись от связи.

Напомним, что сообщение о трещине в стене квартиры дома №14 по ул. Ошарской поступило в диспетчерскую службу регионального ГУ МЧС РФ 5 ноября 2019 года. На место выехали спасатели. Они осмотрели трещины и определили, что угрозы обрушения здания нет. Эвакуации и расселения не требуется.