Фонтан хотят установить на Нижневолжской набережной на месте кружки-киоска Бизнес

Фонтан хотят установить на Нижневолжской набережной на месте кружки-киоска Фото: с сайта Отзовик

Фонтан хотят установить на Нижневолжской набережной на месте кружки-киоска. Об этом стало известно в ходе встречи главы Нижнего Новгорода Владимира Панова с предпринимателями 6 ноября 2019 года.

Один из предпринимателей обратилась к мэру с просьбой прояснить ситуацию. Ее торговый объект в форме кружки, расположенный на набережной недалеко от Речного вокзала, планируется перенести, но куда - пока неизвестно.

Владимир Панов пояснил, что перенос "кружки" связан с тем, что на этом месте планируется фонтан. Предпринимателю, по его словам, будет предоставлено приоритетное право при выборе нового места размещения.

Женщина заявила, что готова перенести объект за свои деньги, но хотела бы это сделать в ближайшее время, чтобы весной он открылся.

Напомним, что в 2019 году в рамках концессионного соглашения с ООО "Городские инженерные сети" (дочерней структуры ОАО "Нижегородский водоканал"), направленного на реконструкцию городских фонтанов, в Нижнем Новгороде планировалась модернизация следующих городских фонтанов: в Советском районе на улицах Бекетова и Рокоссовского, в Нижегородском районе в переулке Чернопрудском, в Ленинском районе около гостиницы "Заречная", в Канавинском районе на улице Есенина, в Московском районе в сквере им. Люкина по адресу: Московское шоссе, 177, в Сормовском районе группу фонтанов на улице Рыбакова и один на улице Энгельса у "Метеора", в Автозаводском районе в сквере на проспекте Ильича.

Однако, по данным на октябрь удалось отремонтировать лишь восемь. Не готовы оказались фонтаны на ул. Энгельса, в сквере им. Люкина, на пр. Ильича, ул. Есенина и пр. Ленина.

Владимир Панов объяснил, что "единовременно такое количество фонтанов вернуть к жизни очень сложно".