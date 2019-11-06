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Культура и отдых

Мастер-класс и экскурсия пройдут на открытии нижегородского сквера "Черный пруд" после благоустройства

07 ноября 2019 13:54  [42] Культура и отдых

Мастер-класс и экскурсия пройдут на открытии нижегородского сквера "Черный пруд" после благоустройства. Об этом сообщили в Институте Урбанистики Нижнего Новгорода.

Обновленный сквер нижегородцы увидят 9 ноября 2019 года. Привести сквер в современный вид помогли частная инициатива неравнодушного горожанина и возможности программы "Формирование комфортной городской среды".

В программе праздника:

- в 12:00 старт праздника; далее бесплатный мастер-класс по приготовлению свиных рёбер на огне

- в 13:00 чемпионат по скоростному поеданию свиных ребер

- в 14:00 бесплатная экскурсия по Черному пруду и его окрестностям от городского гида и автора проекта "Люблю НН" Анны Сорокиной; далее рассказ об изменениях в сквере (координатор Института Урбанистики НН Зоя Рюрикова и архитектор проекта Марина Родионычева).

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Ранее сообщалось, что сквер "Черный пруд" благоустроят до конца 2019 года, потом сроки были скорректированы на ноябрь.

СПРАВКА:

Черный пруд - сквер у пересечения улиц Ошарской и Пискунова на месте засыпанного водоема. До 1621 года это место служило местом стока поверхностных вод со всей прилегающей к нему водосборной территории.

В 1831 году купец Медовиков вычистил за свой счет пруд и развел вокруг него сад, где ежегодно 1 мая устраивал праздник. На середине пруда был установлен плавучий храм, освещаемый китайскими фонарями. Летом там работала лодочная станция, зимой на пруду устраивали каток.

В 1926 году пруд осушили и засыпали.

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