Мастер-класс и экскурсия пройдут на открытии нижегородского сквера "Черный пруд" после благоустройства. Об этом сообщили в Институте Урбанистики Нижнего Новгорода.
Обновленный сквер нижегородцы увидят 9 ноября 2019 года. Привести сквер в современный вид помогли частная инициатива неравнодушного горожанина и возможности программы "Формирование комфортной городской среды".
В программе праздника:
- в 12:00 старт праздника; далее бесплатный мастер-класс по приготовлению свиных рёбер на огне
- в 13:00 чемпионат по скоростному поеданию свиных ребер
- в 14:00 бесплатная экскурсия по Черному пруду и его окрестностям от городского гида и автора проекта "Люблю НН" Анны Сорокиной; далее рассказ об изменениях в сквере (координатор Института Урбанистики НН Зоя Рюрикова и архитектор проекта Марина Родионычева).
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Ранее сообщалось, что сквер "Черный пруд" благоустроят до конца 2019 года, потом сроки были скорректированы на ноябрь.
СПРАВКА:
Черный пруд - сквер у пересечения улиц Ошарской и Пискунова на месте засыпанного водоема. До 1621 года это место служило местом стока поверхностных вод со всей прилегающей к нему водосборной территории.
В 1831 году купец Медовиков вычистил за свой счет пруд и развел вокруг него сад, где ежегодно 1 мая устраивал праздник. На середине пруда был установлен плавучий храм, освещаемый китайскими фонарями. Летом там работала лодочная станция, зимой на пруду устраивали каток.
В 1926 году пруд осушили и засыпали.
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